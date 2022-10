Hof zuivert Thoolse beveiliger van blaam: vrijspraak voor hennepkwekerij

Het gerechtshof in Den Bosch heeft Tholenaar Kees van den B. (66) vrijgesproken van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in een loods op zijn terrein aan de Molenvlietsedijk. De rechtbank in Middelburg vond hem in november 2020 ten onrechte medeplichtig.

De vondst van de kwekerij met 641 planten in maart 2018 had grote gevolgen van Van den B., die eigenaar is van een succesvol beveiligingsbedrijf. De gemeente Tholen besloot dat de man zijn recht op het beveiligen van het gemeentehuis had verspeeld.

Van den B. kwam eigenlijk nooit in de betreffende loods. Zijn toenmalige vriendin Bonnie B. uit Bergen op Zoom wel. Zij had de kwekerij met een onbekende derde had gemaakt. Daarbij waren in de loods een enorme trap en een meterslange muur gebouwd, waarachter de kwekerij stond. De stroom werd vanuit de woning van Van den B. afgetapt. De verdachte had nergens iets van gemerkt, vertelde hij twee weken geleden bij hof. B.was door de rechtbank al veroordeeld tot 135 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijk. Zij was niet in hoger beroep gegaan.

Het gerechtshof oordeelde dat in het strafdossier ,,sterke aanwijzingen bevinden voor de betrokkenheid van de verdachte, op enigerlei wijze’’. Het hof is echter niet overtuigd dat hij daadwerkelijk betrokken was bij de kwekerij of bij de stroomdiefstal.

Door de vrijspraak hoeft Van den B. ook niet de 846.015,84 euro te betalen die hij volgens justitie zou hebben verdiend met de kwekerij.

Van den B. heeft nog wel een boete gekregen van 500 euro. Dat was omdat hij in bezit was van een vlindermes, een boksbeugel en een neppistool. De wapens zouden in beslag zijn genomen tijdens zijn beveiligingswerk. het neppistool zou van de kermis komen.