Het beuken van de golven, het woedende water: Zo klonk de Ramp in het hoofd van Douwe Eisenga

Regen, wind, kou, angst, ellende, verwoesting, de golven die maar op de kust beukten. Dat was waar de Middelburgse componist Douwe Eisenga aan dacht, toen hij in 2003 een muziekstuk schreef over de Ramp. Het Zeeuws Concertkoor benaderde Eisenga, samen met het Vocaal Ensemble Cantare, met het verzoek er een nieuwe versie van te maken voor een kamerorkest, waarmee beide koren op tournee konden gaan. Vrijdag is The Flood Requiem 1953 voor het eerst in twintig jaar weer te horen, in een versie voor kamerorkest.

Cora Dellebeke uit Nieuw- en Sint-Joosland speelde twintig jaar geleden mee in de grote bezetting (zeventig musici) en nu, als slagwerker, in het twintigkoppige Kamerorkest TY. ,,De vorige was grootser, qua klank. Maar de sfeer is in deze kleinere, intiemere bezetting behouden. Voor mij is dit is veel harder werken omdat we met twee slagwerkers vijftien instrumenten bespelen, van pauken tot triangel. Dat is heel veel heen en weer rennen. Je houdt het ritme vast voor de rest van het orkest en koor. In die zin ben je de fundering van het geheel.” Ook bij haar speelt de rampnacht door het hoofd, als ze op de tomtoms slaat. ,,Daarin hoor je echt het beukende water. En als je op de pauken slaat, wordt dat effect nog versterkt.”