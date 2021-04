Hennepkwekerij boven café in Stavenisse

VIDEO ‘Het is wachten tot je een keer een grote klap hoort, dan weet je het is de geldauto­maat’

18 maart THOLEN - ‘Dit is vragen om een plofkraak’. Tholenaren begrijpen niet dat op deze plek in de haven een geldautomaat is geplaatst. ,,Hier durf ik ‘s avonds niet te pinnen”, zegt Marja Zuideweg. ,,Ze geven je een klap in je nek en niemand die het ziet.”