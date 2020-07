Hengelsportzaak waarschuwt voor pijlstaartroggen in de Oosterschelde: ‘Pas op voor giftige stekels!’

De belangrijkste tip: wikkel een dikke handdoek om de staart van de pijlstaartrog. Dan kan de rog niet meer prikken. “Daarna kan je de rog vastpakken in de twee neusgaten op de rug van de vis. Zo kun je 'm gemakkelijk weer loslaten in het water", legt de eigenaar van de hengelsportzaak uit. “Maar als je twijfelt dan kun je beter de onderlijn doorsnijden. De haak lost toch binnen twee tot drie dagen weer op.”

Als je gestoken wordt door een stekelrog dan is een bezoek aan het ziekenhuis vaak noodzakelijk. De steek is meestal niet dodelijk, maar doet wel veel pijn. Bovendien kunnen er stukjes afbreken, die vervolgens gaan ontsteken. Daarom is meestal een röntgenfoto nodig en een antibioticakuur. Pas als iemand in de hartstreek wordt gestoken kan het levensgevaarlijk worden. Zo is de bekende tv-presentator Steve Irwin aan zijn einde gekomen.