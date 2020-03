Grote uitslaande brand met explosies in Poortvliet

Opnieuw brandstich­ting op volkstui­nen­com­plex Tholen

22 maart THOLEN - Opnieuw is het raak op het volkstuinencomplex aan de Koningin Julianastraat in Tholen. In één van de tuintjes is zaterdagavond brand gesticht. Een stapel met schuttingdelen is in vlammen opgegaan.