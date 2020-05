Gewonde bij ernstig verkeersongeluk in Tholen

COLUMN Een buizerd of wolf gevaarlijk noemen? Foei, roept de natuurter­men­po­li­tie

Een van de ingewikkelde dingen van deze tijd, is dat je niet meer bang mag zijn voor een wild dier. Neem nou de buizerd die deze week een trimmer aanviel in het Zeeuwse Oostdijk. Het boze beest nam een duikvlucht en zette z'n klauwen in het achterhoofd van de hardloper. Ik zou me het leplazarus schrikken.