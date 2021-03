Geschrokken veroorzaker van ‘elastiekenplaag’ in Oosterschelde meldt zich én belooft beterschap

‘Zwembad Haestinge komende zomer dicht om in voorjaar 2022 vernieuwd open te kunnen’

19 februari SINT-MAARTENSDIJK - Alles op alles zetten om het gerenoveerde zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk in mei 2022 te kunnen openen. Dat is wat burgemeester en wethouders van Tholen voorstellen aan de gemeenteraad. Om dit doel te behalen, moet het sterk verouderde bad komende zomer wel gesloten blijven. Nu is dat misschien ook wel het beste, want uit het voorstel dat het college naar de raad heeft gestuurd, blijkt dat het eigenlijk niet meer verantwoord is het zwembad nog te openen.