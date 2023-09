Geregeld zon, maar ook enkele wolken op Tholen vandaag

Domi Vivere kan weer terug naar tekentafel met plan Dumonts­dreef: ‘Het liefst willen we hier helemaal niks’

BERGEN OP ZOOM - Het eerste plan van Domi Vivere voor 28 seniorenappartementen aan de Dumontsdreef in Bergen op Zoom werd niet positief ontvangen door de omwonenden. Over het nieuwe plan was donderdag ook lang niet iedereen enthousiast.