Ger van de Velde voorziet heftig afscheid van ‘prachtige gemeente Tholen’

School met de Bijbel opent ‘sterren­res­tau­rant’ in De Deu-braek

10 december SINT-ANNALAND - Ze naaiden hun eigen schorten, knutselden een koksmuts en maakten zelf de menukaart in voorbereiding op maandag en dinsdag. Want toen openden groep 3, 4 en 5 van de School met de Bijbel in Sint-Annaland hun eigen restaurant in brasserie De Deu-braek.