Gemeente Tholen laat 330 zonnepanelen op het gemeentehuis leggen, deels voor zichzelf, deels voor energiecoöperatie

Trekt Tholen miljoenen uit voor riviercrui­se­sche­pen? Omstreden besluit valt pas dit najaar

De gemeente Tholen trekt drie maanden extra voor uit voor een besluit over een aanlegsteiger voor schepen voor riviercruises. Op 12 oktober volgt een raadsbesluit, eerder was het plan in juli te besluiten over de miljoeneninvestering.