Geld voor onderzoek naar oude vondsten bij Poortvliet

Voor zoveelste keer brand bij Thoolse volkstuin­tjes: ‘Ze steken de boel iedere keer in de gloria’

Op het volkstuinencomplex aan de Prinses Julianaweg in Tholen is dinsdagnacht voor de zoveelste keer een schuur in vlammen opgegaan. De volkstuinhouders denken te weten uit welke hoek het komt.

7 juli