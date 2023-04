Geelbruine plassen en water met de zuurgraad van gootsteenontstopper: hoge boete voor bedrijf geëist

De Kwestie Reageer: maken werkgevers Brabant te veel winst en betalen ze te weinig loon?

BREDA - Werkgevers in West-Brabant en Zeeland maken te veel winst en jagen prijzen op. Lonen moeten fors hoger om een koopcrisis te voorkomen en personeel te lokken, zegt DNB-president Klaas Knot. Dit is de nieuwe Kwestie. Zijn producten te duur? Winsten te hoog? Is het sappelen? Reageer.