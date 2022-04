Fluplandse vriendinnen halen gigantisch bedrag op voor jonge moeder die zoontje en man verloor: ‘We leven enorm met haar mee’

Groep van 38 Oekraïners vindt onderdak in Sint-Maartens­dijk: ‘Heb ik jullie al genoeg bedankt?’

SINT-MAARTENSDIJK - De tranen springen in de ogen van Tamila Sagan uit Oekraïne. ,,We moesten in een half uur beslissen dat we zouden vertrekken. Het doet zo’n pijn dat mijn man en mijn moeder zijn achtergebleven.”

4 maart