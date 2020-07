Flinke politiemacht maakt einde aan illegaal housefeest in de polder

Die grote inzet was nodig omdat twee derde van de aanwezigen in eerste instantie niet wilde vertrekken na een gesprek met opgeroepen agenten. ,,Om aan het geheel een einde te maken is er opgeschaald", laat de politie weten. De ontruiming van het feest verliep daarna zonder problemen. Om 10.30 uur was iedereen vertrokken.

Burgemeester Ger van de Velde van Tholen is tevreden over de politie-inzet. Volgens haar is het ‘terecht’ dat er is opgeschaald. ,,Of ik geschrokken ben? Je weet dat dit soort dingen in den lande gebeuren. Dat kunnen we niet tolereren. Hoe eerder de zaak leeg geveegd is, hoe beter.”