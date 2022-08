Eten en drinken bij de Roosevelts in Oud-Vossemeer

Damesvoet­bal in Nederland afgelopen jaren gestegen, zo ook op Tholen

Tussen de jongens, of een heel team met enkel dames, steeds meer meiden en vrouwen spelen een potje voetbal. Het aantal vrouwen dat lid is bij een voetbalvereniging is sinds het seizoen 2015/2016 toegenomen met tien procent. Op Tholen nam het aantal voetbalsters in die periode ook toe, met 4 procent. Dat blijkt uit cijfers die deze site heeft opgevraagd bij de De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

8 juli