Eigenaar Thoolse pizzeria zet camerabeelden overval online

11 december: Workshop 3D printen in Biblio­theek Sint-Annaland

28 november De Bibliotheek Sint-Annaland organiseert een basisworkshop 3D printen. In de workshop leer je de fijne kneepjes, weetjes en handige trucjes in het programma Sketchup. De workshop wordt gegeven op dinsdag 11 december van 20.00 uur tot 22.00 uur. Bibliotheekleden krijgen 2,50 euro korting op de cursus en betalen tien euro. Niet-leden betalen 12,50 euro. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via het aanmeldformulier op de website: www.bibliotheekoosterschelde.nl.