Bijna een jaar werkten PZC-verslaggever Rolf Bosboom en lezersredacteur Noortje de Kroo aan de vijfdelige podcast, samen met Renée van Heteren van het AD-podcastteam. De muziek in de podcast werd speciaal voor dit project geschreven door de Utrechtse producer Ard Kok. De Kroo: ,,Wij wisten: er is een lijst van mensen die vermist zijn. Er zijn lege graven en er zijn graven waar wel iemand in ligt, maar waar geen naam op staat. Zou het niet mooi zijn als je die puzzel kon oplossen?” Spoiler alert: dat is niet gelukt. Bosboom: ,,Hans Geldof, forensisch onderzoeker bij de politie Zeeland-West-Brabant, komt in de podcast uitgebreid aan bod. Zijn onderzoek heeft hem na al die jaren twee matches opgeleverd. Het is een illusie dat wij de klus wel even zouden klaren. Maar het idee, een podcast over de vermisten van de Watersnoodramp, bleef overeind staan.”