Een dag op pad op Tholen met wijkagent Mark Groefsema: ‘Helaas kunnen we niet toveren’

Het was pittig. In de tropische hitte was hij tot na negen uur ‘s avonds bezig om bewoners van een brandende flat in Bergen op Zoom te evacueren. In zijn dikke motorkleding ook nog. Want nadat hij ‘s ochtends - zijn dienst was om 07.00 uur begonnen - had geassisteerd bij het oprollen van een cocaïnewasserij in Sint-Maartensdijk, reed hij op de politiemotor naar Breda. Om telefoons van de aangehouden verdachten bij de digitale recherche af te geven. Op de terugweg richting het hoofdbureau in Bergen op Zoom hielp hij nog een vrouw die onwel was geworden en die met haar auto op de vluchtstrook stond. Tussendoor bemoeide hij zich met een bij de daklozenopvang achtergelaten baby. En toen was er dus de brand in die flat.