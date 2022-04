Duofietsen ‘voor heel Sint Maartensdijk’: ‘Zo'n iets is echt een uitkomst’

Mevrouw Breure had het kunnen weten. ‘Noe zumme is gas geve’, kondigde de ChristenUnie-wethouder enthousiast aan toen ze naast hem ging zitten. De twee zitten op een elektrische duofiets, door de gemeente Tholen gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bestrijding eenzaamheid

Er staan vanmiddag twee duofietsen in Maartenshof. De fonkelende nieuwe die hier door Van Leeuwen aan het zorgloket wordt overhandigd, plus een wat oudere die is opgeknapt. De fietsen zijn niet alleen voor de bewoners van Maartenshof, maar voor heel Sint-Maartensdijk, zo wordt benadrukt. Ze worden ingezet ‘als een stukje eenzaamheidsbestrijding’, aldus Van Leeuwen. ,,En voor mensen die niet meer naar buiten durven.”

Evenwichtsproblemen

Mevrouw Breure behoort noch tot de eerste, noch tot de tweede categorie. ,,Op zo’n ding blijf ik in beweging. Ik rijd ook graag op mijn scootmobiel over de Zeedijk langs de Oosterschelde, maar dat is toch anders. Ik heb altijd graag gefietst, maar op een gewone fiets mag ik niet meer vanwege evenwichtsproblemen. Dan is zo’n duofiets een uitkomst.”

Haar onderbuurman in Maartenshof, Gatze de Moed (85) vertelt dat hij een aantal keer samen met zijn dochter, die aan de chronische ziekte MS lijdt, op een duofiets heeft gereden. ,,Je moet het goed leren, want het is even wat anders dan een gewone fiets.”

Gelukkig legt Michel Bos van thuiszorgwinkel Medipoint duidelijk uit hoe de duofiets werkt. En de wethouder heeft daarbij blijkbaar goed opgelet want hij brengt mevrouw Breure veilig terug, na twee snelle rondjes door het Maartensdijkse woonzorgcentrum.