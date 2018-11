Duizenden euro's schade door aanrijding vrachtwagen, maar hotel is gewoon open

9 november: Taalcafé in atrium gemeente­huis Tholen

10:42 Iedere vrijdagmiddag is er een Taalcafé in het atrium van het gemeentehuis in Tholen. Het Taalcafé wordt verzorgd door de taalvrijwilligers van het Taalhuis Tholen en is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het spreekvaardiger worden in de Nederlandse taal. Iedereen die dat wil, kan aanschuiven bij het Taalcafé van 13.00 uur tot 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.