Duiker uit Tholen is de beste Nederlandse onderwaterfilmer: ‘Er is nog zoveel moois te zien’

De inwoner van Tholen werd dit weekend tot Nederlands kampioen uitgeroepen tijdens het Open Nederlands Kampioenschap onderwaterfoto- en videografie. Bij de junioren had hij de winst al een keer op z'n naam geschreven, bij de masters was hij vorig jaar tweede. Nu hij de winnaar is, mag Van der Laan in principe namens Nederland naar het WK van volgend jaar in Madeira. ,,Maar we zullen eerst maar eens afwachten of dat doorgaat’’, zegt hij nuchter. ,,Door het coronavirus is alles anders.’’