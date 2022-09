Driftende automobilist (21) in sloot bij Poortvliet: officier eist taakstraf en rijverbod

De beginnend bestuurder moest zich voor de rechtbank in Middelburg verantwoorden voor het verkeersongeval, dat hij op 9 april vorig jaar veroorzaakte en waarbij (gelukkig) niemand echt ernstig letsel had opgelopen. Van der S. had een snelle auto waar het nodige aan was versleuteld. De chassis van de grijze BMW was verlaagd en het voertuig had nauwelijks vering.

Het was in de avond van 9 april vorig jaar. Van der S. zou bij zijn neef in Poortvliet wat jongens en een meisje ophalen en naar huis brengen. ,,Laat eens zien wat je kan’’, zei het toen 15-jarige meisje. Dat was voor Van der S. geen probleem: twee keer driftend met zijn auto rond de rotonde en verder met hoge snelheid over de Bartelmeetweg. En daar ging het gruwelijk mis.

Niemand had een gordel om

Met een snelheid van - volgens zijn passagiers - meer dan honderd terwijl daar zestig was toegestaan, in een flauwe bocht, knalde hij tegen een paal en belandde de auto met zijn kont in een sloot. Iedereen kon uit de auto klauteren en het letsel, een gebroken arm, een lichte hersenschudding en wat kneuzingen vielen uiteindelijk nog wel mee, zeker omdat niemand een gordel om had gehad.

Het had erger gekund, beaamde Van der S. Over de snelheid waarmee hij vlak voor het ongeval had gereden kon hij geen antwoord geven: hij keek nooit op de teller. Terugblikkend op het ongeval vond hij dat hij beter moeten opletten. Op de vraag waarom hij winterbanden achter en zomerbanden voor had, met name geschikt om te driften, bleef hij het antwoord schuldig. Van der S. ontkende dat hij in de flauwe bocht geprobeerd had te driften. Ook ontkende hij in die bocht flink gas te hebben gegeven.

Zijn advocaat verzocht de taakstraf te schrappen, omdat hij dat mentaal niet aan zou kunnen en vond dat een voorwaardelijke een gepaste straf zou zijn. Na afloop van de zitting maakte Van der S. buiten een dansje.

Uitspraak 15 september.