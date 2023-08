Drie generaties De Witte leefden dezelfde droom: ‘Dat kun je wel verzinnen, maar niet uitstippelen’

Aan tafel in huize De Witte werd altijd al over voetbal gesproken. Daar verandert in het nieuwe seizoen niets aan. Voortaan kan zelfs het wel en wee van drie clubs worden belicht, met pa Leon als nieuwe hoofdtrainer van Tholense Boys en jongste zoon Jeremy die voor zijn kans gaat bij vierdedivisionist Halsteren. Armando is en blijft in Sint-Annaland keeper en aanvoerder van WHS. De eendracht aan tafel is onverminderd groot. ,,We zijn nooit gebotst.’’