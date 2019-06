‘De Oesterdam geeft je het vakantiegevoel’

THOLEN - Vakantiepark Oesterdam nadert zijn voltooiing. De centrumvoorziening met eetgelegenheid is zo goed als klaar. Het hotel vraagt nog om afronding. Net als het stratenplan en de bouw van nog maximaal dertig huisjes. ,,Over twee jaar zijn we exact twintig jaar onderweg. Dan moet alles klaar zijn”, zegt Remco Schuurbiers, de commerciële man achter het park.