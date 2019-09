Dagboek van Stavenissenaar Joost Nortier, die bezetter de stuipen op het lijf joeg

Vijf euro korting voor abonne­ments­hou­ders na storingen bij zwembad De Spetter in Tholen

3 september THOLEN - Abonnementshouders van zwembad De Spetter in Tholen kunnen vijf euro korting krijgen op een abonnement voor 2020. De gemeente besloot dit in overleg met de ZwemRaad, omdat het zwembad zondag en ook gisteren voor een groot deel van de dag dicht was vanwege een technische storing. Eerder waren er ook al problemen met de waterkwaliteit.