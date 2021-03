Consternatie na vondst van auto in Thoolse haven - maar brandweer had die er zelf ingegooid

De politie kreeg rond 9 uur de melding van de auto in het water, in de haven voor binnenvaartschepen die grenst aan het Schelde-Rijnkanaal. De conclusie was meteen dat die er al geruime tijd in lag, dus acute hulp aan eventuele slachtoffers was niet nodig. Wel werden speciale teams van de politie opgeroepen, waaronder het Landelijk Team Onderwaterzoekingen, dat aan de slag ging met sonarapparatuur.

De politie meldde net na 12 uur dat alle actie overbodig was geweest. De brandweer heeft in het verleden op die plek geoefend met een ‘auto te water'. Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage komt zo'n misverstand niet vaak voor. ,,Er liggen op heel veel plaatsen in Nederland dit soort oefenwrakken in het water. Normaal gesproken is dat bekend. Hier is het ergens even misgegaan in de communicatie tussen brandweer en politie. Dat is echt een uitzondering.”