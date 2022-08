Burgemeester sluit woning en loods Sint Maartensdijk na vondst drugswasserij

Onderzoek drugsafval dumping in Ossend­recht leidt naar cocaïnewas­se­rij in Sint-Maartens­dijk: twee aanhoudin­gen

OSSENDRECHT - In een loods aan de Vierde Dijk in Sint-Maartensdijk is dinsdagochtend een cocaïnewasserij ontdekt. Een 64-jarige man en een 55-jarige vrouw zijn aangehouden. Het onderzoek naar een synthetische drugsafval dumping in Ossendrecht vorig jaar, leidde naar de vondst.

19 juli