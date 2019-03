Brandstichting in Tholen na verzet tegen zonneparken, bewoner laat zich niet bang maken

Het voorval vond plaats aan de Oudelandsedijk op de vroege zaterdagochtend. ,,We zijn erg geschrokken’’, zegt Bos. ,,Als je om tien voor vijf wakker wordt en ziet dat de ruiten van de woning moedwillig zijn ingeslagen, doet dat wel iets met je.’’ Gevaar voor brand in het huis is er volgens hem niet direct geweest, omdat de auto pakweg 75 meter verderop stond.

Zonder het hardop uit te spreken, geeft de Tholenaar aan het vermoeden te hebben dat de brandstichting en het inslaan van de ruiten te maken hebben met het verzet tegen de komst van zonneparken in de Schakeloopolder, ten zuiden van Tholen. In januari sprak Bos, mede namens aan aantal buren, in tijdens een commissievergadering en afgelopen maandag was hij te zien in een item in het actualiteitenprogramma Eén Vandaag. ,,Ik wist niet dat we vijanden hadden, maar blijkbaar is er iemand die het nodig vond ons ergens op te wijzen.’’