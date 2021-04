Brandje in riet naast Oesterdam (N659)

Tholenaar moet 330.000 aan staat terugbeta­len voor witwassen en drugstran­por­ten naar Zwitsers­land

31 maart MIDDELBURG - Het heeft even geduurd, maar eindelijk weet de 54-jarige C. H. uit Tholen - die officieel in Zwitserland woont - hoeveel de staat van hem wil hebben. Op de kop af 329.179,00 euro, 31.266 euro minder dan de officier van justitie had geëist. Mocht H. dat bedrag niet willen of kunnen betalen, dan wordt hij 1080 dagen gegijzeld, maar blijft de vordering bestaan. De ruim drie ton heeft H. verdiend met criminele activiteiten.