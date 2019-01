Brand aan boord van schip in Tholen

Scheepsmo­del­bou­wers laten hun pareltjes zien in Tholen

17 januari THOLEN - Vijftig scheepsmodelbouwers laten morgenavond en zaterdag in sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet in Tholen zien wat ze in huis hebben. Met voor de liefhebber echte pareltjes. Van sleepboten tot hoogaarzen. Nagebouwd tot in de kleinste details. ,,Wat normaal op zolderkamertjes staat is nu te zien voor het grote publiek”, zegt John Moerland.