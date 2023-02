JuNa, echt een restaurant om je in de watten te laten leggen

Op een grijze vrijdagavond in februari verwacht je geen uitgaanders in Tholen. Toch bruist het in JuNa op de hoek van het horecapleintje aan de Kaaij. Rond vijven melden zich de weekenders die blijven logeren in één van de tien hotelkamers boven het restaurant. De locals druppelen binnen voor de vrijmibo. Al gauw staat de bar gezellig vol. Gelukkig krijgen we een tafeltje ver genoeg bij de kakofonie vandaan, maar helaas wel onder een luidspreker waar we graag de stekker uit willen trekken. Verder oogt het wat donker in het voormalige bankgebouw. Zwarte luxaflex, hout, staal, donkerbruine placemats en een zwart systeemplafond. Allemaal te verdragen, zolang de gerechten maar kleur aan onze avond geven.