Boerengolf moet toerist naar Sint-Annaland trekken

15 maart: CVA/NAH trefpunt in Tholen

9 maart Op vrijdag 15 maart organiseert de gemeente Tholen een CVA/NAH Trefpunt in Sport- en Gemeenschapscentrum Meulvliet in Tholen van 14:30 uur tot 16:30 uur. Het thema van de bijeenkomst is ‘Hersenletsel en de gevolgen’. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.