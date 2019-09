BNNVARA-presentator Tim Hofman gaat strijd aan met kledingbeleid Calvijn College

Hofman probeert in het item, dat vandaag online kwam op het Youtube-kanaal van Boos, bij de directie van de school duidelijk te krijgen waarom jongens een lange broek moeten dragen als de mussen van het dak vallen, maar daar komt in zijn ogen geen duidelijk antwoord op. ,,We hebben deze regel al meer dan 25 jaar. De lijn die wij volgen is dat mannen en vrouwen verschillend geschapen zijn en zich verschillend kleden", zegt bestuursvoorzitter Jan Bakker van het Calvijn College in Goes in het item. Toch heeft de korte broek volgens hem ‘niks met christelijk te maken’. ,,Wij zeggen wel: volgens de bijbel worden meisjes anders gekleed dan jongens en in onze cultuur, onze traditie betekent dat dat meisjes een rok dragen en jongens een broek".