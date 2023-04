Bloemenpracht op Tholen trekt veel bekijks

amateurvoetbal NOAD’67 wint Thoolse derby, maar is woest op de KNVB vanwege tijdstip en locatie: ‘Dit slaat helemaal nergens op’

In de vierde klasse B van het zaterdagvoetbal hebben Smerdiek en NOAD’67 dinsdagavond de Thoolse derby ingehaald. De wedstrijd, gespeeld op het veld van WHS in Sint-Annaland, eindigde in een 0-2 zege voor NOAD’67, waar de training opvallend boos was.