Bewoner beschoten huis moet 3,5 jaar de cel in om ripdeal op Tholen

Ook in hoger beroep jaren cel voor ripdeal Henry Meye

11:18 DEN BOSCH - Vanwege zijn aandeel in de ripdeal bij Henry Meye in Sint-Maartensdijk heeft Mourad el A. vandaag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch drieënhalf jaar celstraf gekregen; zes maanden meer dan eerder bij de rechtbank.