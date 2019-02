Beginnend automobilist rijdt met 90 km/h door een woonwijk in Poortvliet

6 en 20 februari: Thools damtoer­nooi voor basisscho­len

30 januari Op 6 februari en 20 februari wordt het Thools damtoernooi voor basisscholen gehouden. Het toernooi wordt traditiegetrouw gespeeld in de Meulvliet in Tholen. Er doen tien teams van vier basisscholen op Tholen mee. Twee of drie van de teams gaan door naar het Zeeuws kampioenschap. Het toernooi zal starten om 13:30 en is op 6 februari rond 16:00/16:30 afgelopen en rond 16:00 op 20 februari.