Bart Nieuwkoop was nooit helemaal weg bij Feyenoord

Talentvol­le Zeeuwse DJ Hillfire draait op Beachboom: ‘Het is geweldig wat het leven achter de draaitafel me brengt’

Hij is een van de grootste dj-talenten van Zeeland. Vorige week draaide hij elke avond in Discotheek Bumper’s in Lloret de Mar en eerder dit jaar kon je hem al zien op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen en Roze Zaterdag in Goes. DJ Twan Hillebrand (alias ‘Hillfire’) siert zaterdag de line-up van festival Beachboom op de Brouwersdam.