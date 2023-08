Bange twintiger wordt achtervolgd en vlucht, maar het blijkt politie: ‘In flits escaleerde het in mijn hoofd’

indebuurt.nl Buitenkij­ken bij Anneke en Pieter: 'We hebben ziekenboeg-plan­ten gebruikt'

Kunstenares Anneke Lalleman Meijer(63), en pensionado Pieter (66) wonen sinds 2020 in de Artilleriestraat in Bergen op Zoom. Anneke: “Mijn echte trots? Dat is de tuin, die hebben we omgetoverd van een grijze betonnen vlakte naar een bloeiende tuin.”