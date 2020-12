Automobilist onder invloed aangehouden in Sint-Maartensdijk na telefoongebruik achter stuur

Nu de brexit nadert azen Britse vissers op de kotter van Job Schot: ‘Ze willen ’m voor een prikkie hebben’

26 november THOLEN - Zeeuwse vissers als Job Schot uit Tholen komen in de problemen als er geen handelsdeal komt tussen de Britten en de Europese Unie. Over een paar weken moet die deal rond zijn, maar de visserij blijft een struikelblok in de onderhandelingen. Blijft een akkoord uit, dan ziet Schot weinig toekomst meer in de visserij. Inmiddels staat zijn kotter te koop.