Auto gevonden in sloot Oud Vossemeersedijk, bestuurder gevlucht

De velden waren slecht en de kleedaccom­mo­da­tie primitief, maar langs de lijn bij Zoet Boys was het altijd bomvol

BERGEN OP ZOOM - ,,We hadden uitstraling en wilden altijd de beste zijn.” Vijftig jaar na datum is Adrie Franken nóg trots op de prestaties van de Zoet Boys. Op 29 juni 1973 werden zij kampioen in de Bergse zomeravondcompetitie. Dit jaar komt er een reünie van het legendarische voetbalteam.