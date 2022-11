Alex R., doelwit vergisontvoering, en zijn Thoolse zakenpartner worden verdacht van witwassen en drugshandel

Zakenman Alex R. (60), die maandenlang is geteisterd door een criminele bende en afgelopen weekend is opgepakt door de politie, wordt verdacht van witwassen en drugshandel. Ook zijn Thoolse zakenpartner Cholid H. (55) en diens zoon (27), die tevens vastzitten, worden hiervan verdacht.

Alex R. was doelwit van de vergisontvoering in het plaatsje Cruquius en er waren diverse (pogingen tot) aanslagen op zijn woning en die van zijn naasten. De politie bevestigt dat er drie mensen zijn aangehouden afgelopen weekend, in Alblasserdam, Den Haag en Tholen. ,,De drie zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren”, aldus een woordvoerder. Ook is nu dus bekend waarvan de drie verdacht worden: witwassen en handel in verdovende middelen.

Direct na de aanhoudingen zijn de woningen van de verdachten doorzocht, meldt de politie. ,,Daarbij zijn onder andere waardevolle goederen en voertuigen in beslag genomen. Op dit moment worden in beslaggenomen gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld telefoons en computers onderzocht. Omdat de verdachten in beperkingen zitten en het onderzoek nog volop aan de gang is, kunnen verder geen mededelingen worden gedaan.”

Volledig scherm Ter illustratie van de vergisontvoering. © Mark Reijntjens

Zakenman Alex R. kwam twee jaar geleden in het nieuws nadat per ongeluk de verkeerde man werd ontvoerd in Noord-Holland. Alex R. en zijn naasten ontvingen kort daarna dreigbrieven, waarmee ze zelf naar de politie gingen. Iets later werden er explosieven geplaatst bij hun woningen. Eén daarvan ging ook daadwerkelijk af. Een ander huis werd beschoten. Niemand raakte bij de aanslagen gewond. Maar zowel Alex als de kinderen van zijn vriendin hebben lange tijd moeten onderduiken om zichzelf veilig te houden.

Ook verschillende bedrijfspanden, in Zwijndrecht en Alblasserdam, die gelinkt zijn aan de zakenman zijn in brand gestoken door die criminele bende. Het openbaar ministerie koppelde Alex R. en de vergisontvoering al snel aan een lading onderschepte cocaïne in de haven van Antwerpen op 28 juli vorig jaar. Het zou gaan om 1899 kilo drugs.

Crimineel verleden

Bronnen in het criminele milieu stelden eerder dat de reden dat criminelen het op Alex R. voorzien hebben níet ligt in het onderscheppen van de partij drugs in Antwerpen. ,,Hij heeft het gestolen. Dat is de reden waarom dit geweld zo hevig is en niet stopt,” zei een bron.

Een deel van zijn werk voerde Alex uit met zijn (nu 55-jarige) zakenpartner Cholid H., die woont in Tholen. Zij hadden samen diverse bedrijven in onder meer Zwitserland. Hij is samen met zijn zoon (27) ook aangehouden door de politie dit weekend. Cholid H. werd in 2014 al veroordeeld voor witwassen en het op uitgebreide schaal verzorgen van drugstransporten naar Zwitserland en valsheid in geschrifte. In een van de zaken was zijn zoon destijds ook medeverdachte.

Alex R. zelf heeft ook een crimineel verleden. Zo is hij in de jaren 90 al eens ontvoerd na een conflict. En nog niet zo heel lang geleden zat hij in een Duitse cel, nadat hij werd gepakt met het smokkelen van een kleine hoeveelheid softdrugs.