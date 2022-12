Afval scheiden levert geld op voor het goede doel: ruim 7000 euro voor de Vrienden van Siem

Beter scheiden

Zoals nu, van het bedrijf Kelvion in Sint-Maartensdijk, producent van warmtewisselaars. Daar namen twee werknemers, René van Vossen en Addie de Jonge, eerder dit jaar het initiatief om het kleine afval bij de werkplaatsen nog beter te gaan scheiden. Denk aan kabelmateriaal en metaaldeeltjes die overblijven bij het gebruik van popnagels. Bij de schrootboer levert dat nog aardig wat geld op. De opbrengst is overhandigd aan de Vrienden van Siem: een dikke zevenduizend euro. ,,We willen dit blijven doen’’, zegt managing director Martin Quist van Kelvion. ,,Volgend jaar misschien voor een ander goed doel, maar dat moeten we nog beslissen.’’

Bravis Ziekenhuis

Het geld komt ten goede van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis op Goeree-Overflakkee, het goede doel van de Vrienden van Siem van dit jaar. Welk bedrag in 2022 in totaal is opgehaald, wordt later bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie. In 2020 en 2021 was het Bravis Ziekenhuis het goede doel van de Vrienden. Daar werden deze maand twee kamers officieel in gebruik genomen die zijn betaald met het geld dat ze ophaalden. In Roosendaal hebben de Vrienden van Siem de nieuwe palliatieve zorgkamer ingericht en in Bergen op Zoom is een nieuwe eet- en drinkruimte voor de patiënten gerealiseerd. In totaal hebben de Vrienden tot en met 2021 al 296.000 euro opgehaald.