Actiedag helpt Ichthuskerk Tholen een stapje dichter bij uitbreiding

Verkie­zings­bord beklad in Sint Philips­land: ‘Ook voor Mark Rutte is er een kist’

20:36 SINT PHILIPSLAND - De politie is op zoek naar vandalen die een verkiezingsbord in Sint Philipsland hebben beklad. Het aanplakbord aan de Stationsstraat is dit weekend beklad met de tekst: ‘Ook voor Mark Rutte is er een kist’. Het bord staat er in verband met de Europese verkiezingen. De tekst is onder meer over een poster van de SGP gespoten.