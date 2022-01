65 lachgascilinders gevonden in garage woonhuis Tholen

THOLEN - Toezichthouders van de gemeente Tholen hebben afgelopen woensdag tijdens een gezamenlijke controle met de politie, 65 lachgascilinders aangetroffen in een garage bij een woonhuis in Tholen. Op dit adres is een nachtwinkel ingeschreven. De cilinders zijn dezelfde avond nog afgevoerd. Dat maakte de gemeente vandaag bekend.

Gebruik van lachgas geeft een sterke roes. Het is echter zeer schadelijk voor de gezondheid. Risico’s van gebruik zijn bijvoorbeeld zuurstoftekort, gehoorschade, slechte concentratie, onvruchtbaarheid en zelfs blijvende verlamming. Daarnaast is lachgas een oxiderend gas. Het kan brand veroorzaken en verbranding van stoffen versterken. De flessen staan onder druk en dat kan een gevaar vormen voor de omgeving en hulpdiensten. De handel in lachgas trekt, door de grote geldbedragen die erin omgaan, criminele activiteiten aan.

Burgemeester

Burgemeester Sijbers laat weten dat de mogelijke gevaren en overlast redenen zijn om streng op te treden. ,,Het is belangrijk dat we onze inwoners beschermen tegen de gezondheidsrisico’s die recreatief gebruik met zich meebrengt en wijzen op de gevaren. Lachgas is geen speelgoed. Lachgas is geen middel wat alleen in grote steden gevonden wordt; ook op Tholen wordt er gebruikt. Daar mogen mensen best van doordrongen worden.”

Opiumwet

Het verbieden van de verkoop én het gebruik van lachgas leeft al een tijd in veel gemeenten. Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas is niet strafbaar. De opslag van stoffen onder druk is wel aan regels gebonden. Er ligt een wetsvoorstel om lachgas onder te brengen in lijst II van de Opiumwet. Op deze lijst staan middelen die aangemerkt worden als softdrugs. Verwacht wordt dat het voorstel later dit jaar wordt goedgekeurd.