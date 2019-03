38 jerrycans met drugsafval van xtc-lab gevonden in Oud-Vossemeer

Dorpstafel Sint-Maartens­dijk: ‘Als er maar een zwembad is’

15 maart SINT-MAARTENSDIJK - Of de gemeenteraad nu kiest voor nieuwbouw of het verouderde zwembad renoveert, voor de dorpstafel in Sint-Maartensdijk maakt het niet uit. ,,Zolang er maar een zwembad in het dorp is", zegt voorzitter Ron van der Graaf.