Zo rijdt u vanaf nu over de nieuwe brug over de zeesluis in Terneuzen

Daar hadden best wat mensen die het megaproject al jaren volgen een ritje door de stevige wind voor over. Rond half twee mochten eerst de fietsers en voetgangers van de brug gebruikmaken, een kwartiertje later reden de eerste automobilisten over de zuidelijke brug. ,,Wat? Ja, mag ik? Nou, daar gaan we’’, riep een fietser enthousiast.