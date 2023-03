Zijn bewoners Axel ‘radeloos’ vanwege verkeersoverlast en drugshandel?

Toezicht­hou­der: meer kans op incidenten met waterstof en ammoniak in Zeeuwse havens

Een ontploffing of lekkage. De overstap van de Zeeuwse industrie op groene energie en grondstoffen is niet zonder gevaar. Er moeten strengere veiligheidsnormen komen, met name voor de opslag en het transport van het giftige en explosieve ammoniak. ,,De hoeveelheden ammoniak gaan immers sterk toenemen.”