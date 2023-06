Zeeuwse ondernemers niet blij met nieuwe regels rondom plastic: ‘Waarom zouden we extra geld vragen?’

Gasten vertrekken uit Yanaika’s huis door werkzaamhe­den op vakantie­park Breskens: ‘Dit raakt ons keihard’

Vakantiegevoel is ver te zoeken voor gasten van Fort Soleil, dat op vakantiepark Zeebad in Breskens ligt. Werkzaamheden geven geluidsoverlast en het strand ‘ligt’ opeens op 1,5 kilometer rijden. Verhuurders worden daardoor in hun portemonnee geraakt. ,,Het is mensonterend.”