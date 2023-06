Zeeuws-Vlaamse veteranen en oudgedienden hebben weer ontmoetingsplek voor gezelligheid en sociaal contact

Nacompetitie 2de/3de klasse HVV’24 vergeet zichzelf te belonen: ‘We waren toen eigenlijk al verslagen’

HVV’24 sneuvelde zondag na 120 minuten voetbal in de tweede ronde van de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. De ploeg van trainer Marco van Vlierberghe verloor met 2-4 (na een 2-2 eindstand) van FC Engelen. Zover had het echter niet moeten komen als de Hulstenaren beter waren omgesprongen met de enorme hoeveelheid aan kansen. ,,We vergaten onszelf te belonen, het had bij rust al 4-0 kunnen staan.”