Zaamslag en GPC Vlissingen komen niet tot scoren in restant van drie minuten

In Zaamslag moesten dinsdagavond nog zo'n drie minuten worden gespeeld. Voor de jaarwisseling kreeg de thuisploeg GPC op bezoek, op 10 december, maar toen haalde de wedstrijd het einde niet. De scheidsrechter staakte het duel kort voor tijd wegens opmerkingen aan zijn adres.

De drie resterende minuten bleken dinsdagavond niet genoeg voor Zaamslag en GPC om iets aan de 0-0stand te veranderen waarmee de middag in december eindigde. De Vlissingers speelden de korte tijd die nog restte met tien man, omdat Sven Ronde in het gestaakte duel rood had gekregen. Ook GPC-reserve Carlos Perreira kreeg toen een rode kaart.